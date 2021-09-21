В Могилевской области расследуют дела о публикации личных данных и оскорблении представителя власти

21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области возбудили два уголовных дела о незаконном распространении информации о частной жизни прокурорского работника, а также о публичном оскорблении в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.
"Согласно материалам дел, неустановленное лицо не позднее 10 сентября 2021 года незаконно собрало и распространило в деструктивном Telegram-канале сведения о частной жизни и персональные данные старшего помощника прокурора города Бобруйска без его согласия", - отметили в службе информации.
Такие действия причинили существенный вред правам и законным интересам потерпевшего.
В этом же Telegram-канале неустановленные лица со своих аккаунтов разместили комментарии, унижающие честь и достоинство старшего помощника прокурора, выраженные в неприличной форме.
Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета по Могилевской области.-0-