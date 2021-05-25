В Могилевской области за четыре месяца в ДТП травмированы 14 детей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца в Могилевской области несовершеннолетние стали участниками 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 детей получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома

"Дети в силу возрастных особенностей не в полной мере осознают опасность, которую таит в себе дорога. Самыми распространенными нарушениями правил, характерными для школьников, являются переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил езды на велосипедах, игра в непосредственной близости от дороги. И причины таких ДТП чаще в невнимательности и несоблюдении простых правил безопасности", - рассказали в ГАИ.

Так, 4 мая в 21.20 в Могилеве на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса Peugeot попала 13-летняя девочка, пересекавшая дорогу на велосипеде, не спешившись. Она с травмами была доставлена в больницу.

15 мая в 18.15 в областном центре 28-летняя могилевчанка на автомобиле Volkswagen Passat сбила 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате подросток с травмами госпитализирован.

"Основная роль по воспитанию у детей навыков безопасного поведения принадлежит родителям. Обязательно напомните своему ребенку-школьнику о неукоснительном соблюдении ПДД при движении на велосипеде. Если приобрели двухколесный транспорт ребенку, позаботьтесь, чтобы он был обозначен в темноте специальными фонарями. И не забывайте: детям в возрасте до 14 лет запрещено без сопровождения совершеннолетнего управлять велосипедом на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек). Не следует забывать о безопасности детей-пассажиров. Ведь нередко ребенок в автомобиле становится заложником халатности водителя", - отметили в ГАИ.

7 марта в 16.25 в Могилеве 41-летний житель областного центра, управляя Nissan Note, на улице Пионерской не принял своевременных мер к остановке, в результате изменил направление движения - машина выехала на тротуар, где врезалась в светофор. Как итог, травму получил девятилетний пассажир. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

Помните: детей в возрасте до пяти лет необходимо перевозить в детских автокреслах. Пассажирам от 5 до 12 лет следует приобрести бустеры, специальные подушки для сидения, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см или если вы едете в такси.

Каждому водителю необходимо помнить: действия детей непредсказуемы, так что, когда вы заметили ребенка вблизи проезжей части, независимо от его направления движения, до минимума снижайте скорость и будьте готовы немедленно остановить свой автомобиль. Необходимо проявлять предельную осторожность, проезжая и по дворам. На переходах обязательно пропускайте юных пешеходов. Особое внимание родители должны уделять подросткам, не допуская ни малейшей возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права.

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для предупреждения ДТП с детьми и подростками с 25 мая по 5 июня будет проводиться специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Водителям в этот период нужно двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. За невыполнение этого требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин (ст.18.13 ч.3 КоАП).

28 мая по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Сохраним наше будущее!".-0-