1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за сутки дважды горело сено. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 13.45 в МЧС поступило сообщение о возгорании скирды сена в поле ОАО "Горецкое" Горецкого района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 10 т сена в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасено 20 т сена", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 18.26 спасателям сообщили о пожаре в здании сенохранилища (18х56 м, металлический навес с шиферной кровлей 1980 года постройки) на территории ОАО "Следюки" Быховского района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 60 т сена в рулонах и кровля сенохранилища. Работниками МЧС спасено 36 т сена.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.-0-