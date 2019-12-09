В Могилевском районе два рыбака провалились под лед - один погиб

9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два рыбака провалились под лед в Могилевском районе, один из них утонул. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Могилевчанин 1970 года рождения 8 декабря вместе со знакомым 1955 года рождения отправились на рыбалку в деревню Половинный Лог. Мужчины рыбачили на льду карьера, в 10 м от берега. В какой-то момент под одним из них начал трескаться лед, мужчина ушел под воду. Второй рыбак побежал спасать знакомого, протянул ему бур. Однако лед под ним тоже треснул. Мужчина оказался в воде", - рассказала подробности Анастасия Лавринович.

Немного дальше рыбачил брат одного из тех, кто провалился под воду. Мужчина, увидев происходящее, побежал на берег, оттуда бросил веревку. "Веревку он смог добросить до второго рыбака, своего брата, тем самым спас его. Второго рыбака спасти не удалось", - отметила она.

Лед на водоеме в этот день был около 4-5 см толщиной.

Межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. -0-