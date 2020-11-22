22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе из МАЗа выпали бревна. Погиб велосипедист и ранен водитель мотоблока, сообщили БЕЛТА в МВД.

21 ноября около 13.30 в районе деревни Новоселки Могилевского района на автодороге Могилев - Быхов - Рогачев водитель 1992 года рождения управлял автомобилем МАЗ с прицепом, в котором перевозились бревна. "По предварительной информации, во время движения на закруглении дороги в машине лопнула рессора правого заднего колеса. Прицеп опрокинулся, а бревна рассыпались и попали на водителя мотоблока 1956 года рождения и велосипедиста 1952 года рождения, которые двигались в попутном направлении", - рассказали в МВД.

В результате ДТП водитель мотоблока с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, а велосипедист от полученных травм скончался.

На месте происшествия работали инспекторы ГАИ, следователи и эксперты.-0-