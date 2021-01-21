В Могилевском районе при пожаре погибла женщина

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21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Бовшево Могилевского района при пожаре в частном жилом доме погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 20 января в 23.33. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились. По словам соседей, внутри дома мог находиться человек. "Хозяйка дома 1965 года рождения. Женщина проживала одна, - отметили в МЧС. - На полу в комнате был обнаружен обгоревший труп хозяйки".
Поиск погибшей был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена веранда, кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина случившегося устанавливается.-0-