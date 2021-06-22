В Молодечненском районе мужчина провел в запертой квартире 5 дней без еды и воды

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе мужчина провел в запертой квартире пять дней без еды и воды, выбраться ему помогли милиционеры и спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Оперативникам уголовного розыска поступила информация, что 32-летний житель деревни Красное перестал выходить на связь. Правоохранители разыскивали мужчину в связи с расследованием уголовного дела по факту кражи имущества из квартиры, где он проходит как потерпевший. "Милиционеры прибыли по месту жительства мужчины, но дверь им никто не открыл. Наведавшись сюда чуть позже, правоохранители заподозрили, что в квартире кто-то есть. Из-за входной двери они услышали мужской голос. Хозяин пояснил, что накануне потерял ключ и не может выйти из своего жилища, а квартиру снаружи случайно заперла его мать. Связаться с ней не было никакой возможности, так как мобильного телефона при себе мужчина не имел. Выбраться из запертой квартиры он так и не смог и более пяти дней находился без еды и воды, которая была отключена", - рассказали в УВД.

Сотрудники милиции незамедлительно вызвали МЧС. Прибыв по указанному адресу, спасатели поставили аварийную лестницу и помогли выбраться мужчине на улицу через окно 2-го этажа. Правоохранители дали пострадавшему воды и накормили, его состояние нормализовалось. Мужчине была вовремя оказана необходимая помощь.-0-