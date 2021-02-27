27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе при тушении трактора пострадал работник предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие было в агрогородке Олехновичи Молодечненского района 26 февраля. В 14.05 спасателям поступило сообщение о загорании трактора МТЗ-82.1 в гараже на территории тяговой подстанции "Олехновичи" УП "Минское отделение БЖД". При самостоятельном тушении получил ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения работник предприятия.

Мужчина был госпитализирован. В результате пожара уничтожены трактор и имущество в гараже, закопчены стены и потолок.

Причина инцидента устанавливается.-0-