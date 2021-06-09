В Молодечненском районе задержаны трое молодых людей за хранение наркотиков

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе трое молодых людей задержаны за хранение наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сперва оперативники наркоконтроля задержали нигде не работающего 28-летнего жителя райцентра. По предварительной информации, запрещенные вещества мужчина приобрел через интернет, а закладку, получив адрес тайника, забрал в лесополосе на территории Минского района. Задержание произошло сразу после того, как он на такси вернулся в райцентр. При личном досмотре в рюкзаке у него милиционеры обнаружили и изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество - марихуана", - рассказали в УВД.

Как утверждает сам задержанный, зелье предназначалось для личных нужд. По словам мужчины, на пути домой он употребил часть веществ из свертка.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения для молодечненца избрано заключение под стражу. У мужчины уже есть судимость за аналогичное преступление.

"Спустя несколько дней были задержаны еще двое молодых людей. Схема покупки зелья была такой же: наркотик заказали и оплатили через интернет, закладку забрали в лесном массиве и на маршрутном такси возвращались домой. Молодых людей оперативники задержали в деревне Красное. Приятели - местный сельчанин и житель Вилейки - нигде не работают, обоим по 21 году", - добавили правоохранители.

При личном досмотре у вилейчанина правоохранители обнаружили два свертка с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общим весом 3 г. Наркотик молодой человек прятал в носках.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу. В поле зрения оперативников наркоконтроля молодые люди попали впервые, но проблемы с законом у них начались еще с юношеских лет: они неоднократно привлекались к административной ответственности, имеют не одну судимость за кражи, угон и хулиганство.-0-