В Молодечно 17-летнего парня отправили в спецучреждение на перевоспитание

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 17-летнего парня отправили в спецучреждение закрытого типа на перевоспитание, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Молодечненец жил вместе с матерью. Из-под женского контроля юноша вышел еще в 13 лет, тогда и начались у него первые проблемы с законом. Точкой отсчета стала драка с одноклассником. После этого случая парень попал на учет в ИДН. Мать надеялась, что для сына история в итоге окажется поучительной, но это было лишь трудным началом.

Парень стал употреблять спиртное, хулиганить, скандалить с матерью. Чтобы его утихомирить, женщине часто приходилось звонить в милицию. Деньги у него были - отец из-за рубежа часто присылал сыну по $100 втайне от матери. Все средства 14-летний подросток тратил на развлечения, а когда заканчивались, требовал деньги у матери, из-за чего разгорались конфликты.

"Найти управу на собственного сына мать пыталась. Женщина беспокоилась за его судьбу - ведь он совсем не задумывался о последствиях своих поступков. На учебу мальчик мог не ходить месяцами без уважительных причин, в школу его были вынуждены доставлять педагоги. Мать устала краснеть за проделки своего ребенка, тогда за него "взялись" сотрудники ИДН. Каждый раз милиционерам он обещал, что исправится, но ложных обещаний хватало ненадолго. Своего подучетного люди в погонах контролировали и дома, и в школе, проводили профилактические беседы, всеми силами старались вовлечь во все мероприятия и не раз объясняли, к чему может привести такой образ жизни", - рассказали в ведомстве.

В 15 лет подросток стал фигурантом дела о хулиганстве. В городском парке он со сверстниками, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил двоих несовершеннолетних за отказ дать сигарету. Тогда школьнику на полгода ограничили его досуг: вечером подросток обязан был находиться по месту жительства. Все это время парень вел себя нормально и ни в чем противоправном замечен не был. Однако спустя шесть месяцев он снова стал гулять допоздна, а дома устраивать флеты, пока мать работала в столице. Порядка семи раз милиционеры уличали его в распитии спиртного в общественных местах. Приятели, с которыми подросток коротал свободное время, позже признались сотрудникам, что дружили с героем истории, потому что "у него всегда было выпить".

Кроме того, на организации вечеринок парень хотел подзаработать. Для этого создал паблик в социальной сети, где рекламировал платные флеты для подростков. Сотрудники ИДН быстро пресекли эту деятельность, а сам организатор попал в зал судебного заседания. Рассмотрение дела прошло в отрытом режиме.

Суд, приговор которого уже вступил в законную силу, до 18-летия отправил несовершеннолетнего правонарушителя в спецучреждение закрытого типа в Могилев. Для подростка будут созданы особые условия воспитания и обучения, к нему будет особый педагогический подход.-0-