В Молодечно кассир пользовалась забытыми покупателями картами

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно кассир магазина пользовалась забытыми покупателями картами, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

52-летняя жительница Молодечно обратилась в милицию после того, как с ее утерянной банковской карты пропали Br110. Женщина рассчитывалась за покупки в супермаркете, и потерю карты обнаружила лишь на следующий день. На мобильный телефон потерпевшей стали приходить СМС о неоднократном списании денег. Сотрудники группы по противодействию киберпреступности стали выяснять все детали произошедшего.

В скором времени в райотдел милиции поступило аналогичное заявление от другой 52-летней горожанки. Женщине после посещения сетевого продуктового магазина, где она расплачивалась за товар банковской картой, также стали приходить оповещения о списании денег. Кто-то оплачивал покупки в различных торговых точках города, общий ущерб составил Br92.

Правоохранители установили, что обе женщины посещали один и тот же супермаркет. Забытые невнимательными посетительницами магазина банковские карты прибрала к рукам кассир вместо того, чтобы вернуть их законным владелицам. Причастность подозреваемой к хищениям удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Женщина, используя чужие пластиковые карты с функцией бесконтактной оплаты, расплатилась в шести продовольственных магазинах и аптеке.

Теперь 45-летняя уроженка Казахстана стала фигуранткой двух уголовных дел за хищения путем использования компьютерной техники (ч.2 ст.212 УК). Свой поступок она объяснила тем, что пыталась решить свои материальные трудности. Женщина признала вину, раскаялась и полностью возместила потерпевшим ущерб.

Милиция в очередной раз рекомендует гражданам настроить услугу СМС-оповещения, чтобы в режиме реального времени контролировать свои виртуальные финансы. Если банковская карта оказалась в руках злоумышленников, владелец оперативно получит уведомление о списании средств и сможет вовремя ее заблокировать.-0-