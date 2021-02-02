В Молодечно начальник отдела пищекомбината продавал подставной фирме продукцию по заниженным ценам

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на пищевом комбинате, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Оперативники установили, что минчанин, работая начальником отдела продаж, с апреля по август 2020 года организовал реализацию продукции по заниженным ценам, причинив ущерб предприятию в размере Br270,2 тыс.

Злоупотребляя служебными полномочиями и действуя в личных интересах, мужчина от имени пищекомбината заключил договоры на поставку консервированной продукции подставной фирме-покупателю, учредителем которой по бумагам являлась его мать. Полученный таким образом товар фигурант сбывал на российский рынок.

"Преступная схема начала действовать после избрания антикризисного управляющего комбината. "По случайности" им стал представитель организации, принадлежащей супруге подозреваемого. Поэтому управляющий не сильно вникал в дела семейного подряда", - рассказали в УВД.

В настоящее время подозреваемый уволен с предприятия. По материалам ОБЭП Молодечненский РОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-