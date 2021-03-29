В Молодечно нетрезвый водитель сбил пенсионерку - ее госпитализировали

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно нетрезвый водитель сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 27 марта. "Около 13.15 47-летний местный житель, в состоянии опьянения (0,92 промилле) управляя автомобилем Citroen Evasion, ехал по ул. Б.Хмельницкого и сбил пенсионерку 1951 года рождения. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому переходу", - рассказали в ГАИ.

Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания свода черепа, ушибами левого колена и левого плеча госпитализирована.-0-