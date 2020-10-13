В Молодечно задержана пьяная компания, которая промышляла воровством

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержана компания собутыльников, которые промышляли воровством. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На компанию воров оперативники вышли во время работы по раскрытию дачной кражи в деревне Березинское. У 45-летнего местного жителя похитили бетономешалку. "В ходе разбирательства оперативники выяснили, что на территорию дачного участка злоумышленник пробрался, когда хозяин уехал. В хозяйственную постройку жулик проник через окно в двери, вырвав металлическую сетку. Открыв дверной засов изнутри, он вытащил технику из постройки, после чего скрылся", - рассказали в УВД.

Правда, долго скрываться ему не удалось. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска вскоре нашли похищенный бетоносмеситель - его злоумышленник продал жителю соседней деревни за Br50. Затем установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработный 30-летний молодечненец. Фигурант не единожды привлекался к административной ответственности за мелкие хулиганства и хищения, пьянки в общественных местах, в прошлом был судим по целому ряду статей - кражи, угон, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого оперативники задержали и доставили в РОВД для разбирательства. Мужчина признался в совершении хищения имущества с целью дальнейшего получения прибыли. По его словам, доход после продажи потратил на покупку спиртного и закуски. В тот день в деревне, расположенной в 3 км от места совершения кражи, молодечненец направлялся на застолье к знакомым. По пути к ним фигурант и нашел покупателя для похищенной бетономешалки.

Похищенную технику изъяли и вернули законному владельцу. Действия задержанного квалифицировали как кражу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК. Кроме того, оперативниками установлена его причастность к кражам мобильных телефонов.

"Как оказалось, один из собутыльников задержанного - 32-летний житель Молодечно - пировал за чужой счет на городских АЗС. Было установлено, что мужчина нашел платежную банковскую карту, утерянную горожанкой, и за ночь на алкоголь и продукты питания потратил порядка Br350. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК, в настоящее время мужчина арестован. К слову, в его досье также множество судимостей за имущественные преступления и правонарушения", - отметили в УВД.

Их общая безработная 33-летняя подруга также оказалась нечистой на руку гражданкой. В доме, где криминальная троица распивала хмельные напитки, сыщики обнаружили электрическую плиту марки Gefest. Незадолго до этого аналогичная установка была похищена из квартиры по улице Маркова в Молодечно. Женщина призналась, что гостевала тогда у приятеля и, пока он отлучился, вынесла электроплиту. Хотела продать, чтобы немного подзаработать, но не успела. Фигурантка была задержана и водворена в ИВС. К слову, женщина также достаточно времени провела за решеткой, отбывая наказания за совершение краж, разбоя и других противоправных деяний.-0-