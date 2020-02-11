В Мостах мать и сын пострадали при тушении дома

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах мать и сын пострадали при попытке потушить свой дом, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Ранним утром 10 февраля очевидец сообщил в Мостовский районный отдел по ЧС о пожаре по ул. Первомайской. Из окон жилища вырывались языки пламени. На место направились подразделения МЧС.
Выяснилось, что на начало пожара в доме находились 65-летняя хозяйка и ее сын 1980 года рождения. Почувствовав запах гари, они вышли во двор и попытались самостоятельно потушить пожар.
Возгорание ликвидировали спасатели. А жильцов дома с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
Огнем уничтожена кровать, повреждено имущество, отделка стен, потолок. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.-0-