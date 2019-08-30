В Мостах подросток угнал легковушку

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах подросток украл ключи от машины и угнал ее. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Мостов 2002 года рождения угнал легковой "Опель", на нем он поехал кататься по городу.

"Пропажу быстро заметила владелица авто. Она обратилась за помощью к правоохранителям", - рассказали в милиции. Вскоре на улице Жукова сотрудники департамента охраны остановили угнанную машину с подростком за рулем. Автомобиль в исправном состоянии вернули хозяйке. В отношении юного угонщика возбуждено уголовное дело.-0-