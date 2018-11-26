В Мостовском районе бесправник на Ford снес теплицу

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе бесправник на Ford влетел в частный двор и снес теплицу. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с тяжелыми последствиями произошла 24 ноября. Ford под управлением лишенного на три года прав мужчины двигался в сторону деревни Глядовичи.

"На прямом участке в деревне Дубровляны он умудрился врезаться в металлическое ограждение жилого дома и каркас теплицы", - рассказали в ГАИ. Пассажир, сидящий на переднем сиденье, был пристегнут, поэтому травм не получил.

Водитель не воспользовался ремнем безопасности. С серьезными травмами он доставлен в реанимационное отделение областной больницы.-0-