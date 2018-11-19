Легковушка в Пинском районе врезалась в отбойник: два человека в больнице

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП два человека попали в больницу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 18 ноября около 19 часов на трассе Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Крайслер-Стратус" был 21-летний житель агрогородка Ольшаны Столинского района. Молодой человек неправильно выбрал скорость и на закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в металлическое барьерное ограждение.
В ДТП пострадали пассажиры иномарки - 17-летняя девушка и 20-летний парень, односельчане водителя. Молодые люди госпитализированы в Пинскую центральную больницу.
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