В Мостовском районе сгорел дом, погиб хозяин

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Большие Степанишки поступило спасателям в 3.16. В 4.01 в жилой комнате на полу под обломками сгоревших строительных конструкций было обнаружено тело хозяина дома 1966 года рождения. Огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

Еще одно происшествие произошло этой ночью в частном доме в деревне Лихиничи Мостовского района. "Сообщение о пожаре поступило в 2.34. Повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Получил отравление продуктами горения хозяин дома 1953 года рождения, его госпитализировали", - рассказали в МЧС.-0-