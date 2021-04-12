В Мозыре хулиган разрисовал три авто - возбуждено уголовное дело

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мужчина нанес краской надписи на три автомобиля - возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД 8 апреля поступили сообщения сразу от трех жителей райцентра о том, что кто-то испортил их автомобили. Неизвестный нанес красной краской на кузова машин надписи на иностранном языке. Все авто были припаркованы на внутридомовых стоянках в одном районе города.

Оперативники уголовного розыска довольно быстро установили хулигана. Им оказался 35-летний житель Ельска. Мужчина приехал в Мозырь в гости к знакомым. Баллончики с краской купил ранее на авторынке. На вопрос, зачем рисовал, ответил, что "хотел навести красоту в Мозыре".

За хулиганство возбуждено уголовное дело. Автовладельцы настроены получить от "художника" денежную компенсацию за материальный ущерб.

Сообщается, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хищение и распитие спиртного в общественном месте.-0-