17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мужчины в масках связали супругов в квартире и похитили их сбережения. Информацию об инциденте опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Жительница Мозыря сообщила в милицию, что сегодня примерно в 12.30 в ее квартиру пришли двое мужчин в темной одежде и масках. Они представились сотрудниками специального подразделения.
Неизвестные связали супругов, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись. "Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, - они пропали", - уточнила Ольга Чемоданова.
На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны. Следователи с участием милиции и экспертов проводят осмотр, устанавливают картину произошедшего. Все наряды милиции ориентированы на розыск неизвестных.-0-