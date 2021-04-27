В Мозыре нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и прыгнул в реку

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ и прыгнул в Припять, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД 24 апреля несли службу в Мозыре. Примерно в 22.35 их внимание привлек "Форд", который ехал на большой скорости с выключенными фарами. Инспекторы ДПС подали проблесковыми маячками сигнал остановиться. Водитель требование проигнорировал.

Началось преследование. "Правоохранители использовали громкоговорящее устройство, но водителя это не останавливало. Он продолжал ехать, превышая скоростной режим, нарушая правила дорожного движения", - уточнили в УГАИ. Из-за большой скорости мужчина потерял контроль над управлением, врезался в бордюрный камень и машина остановилась.

Водитель выскочил из "Форда", побежал в сторону городского парка, прыгнул в Припять и поплыл. Один из сотрудников ГАИ прыгнул за автолюбителем в реку. "Нарушитель стал терять силы, тонуть. Милиционер схватил мужчину за одежду и вытянул его из воды", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ.

Грубым нарушителем оказался 27-летний житель Речицкого района. Он был с признаками алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. К тому же молодой человек не имеет водительского удостоверения.

На участника дорожного движения составили четыре административных материала, "Форд" доставили на охраняемую стоянку.-0-