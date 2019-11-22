В Мозыре посетитель развлекательного центра выстрелил в парня из пневматики

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре посетитель развлекательного центра на замечание вести себя культурно ответил выстрелами из пневматического пистолета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Конфликт между посетителями центра произошел 16 ноября в 22.40. Двое молодых людей сделали замечание выпившим парням, которые громко выражались нецензурной бранью. Тем это не понравилось. Словесная перепалка переросла в выяснение отношений на улице.

Те, кто делал замечание, попытались сгладить ситуацию и предложили мирно разойтись, однако 19-летний мозырянин отказался. Он отошел на пару метров и сделал несколько выстрелов вверх из оружия. Затем к нему подбежал 21-летний житель райцентра, предлагавший примирение, - вооруженный парень выстрелил в него.

Участников конфликта задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции и доставили в Мозырский РОВД для разбирательства. У молодого человека изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм для экспертизы. Всех отпустили, так как компании отказались от претензий друг к другу. "Отрицали они и стрельбу. Однако видеозапись с камер наблюдения показала реальную картину произошедшего в тот вечер. Более того, пуля повредила ухо одному из конфликтующих", - отметили в пресс-службе.

Мозырский РОСК 20 ноября возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 УК. Подозреваемый задержан. В УВД добавили, что ранее он был судим за кражу.-0-