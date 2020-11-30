В Мозыре суд вынес приговор двум парням, бросавшим камни в автозак

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних за грубое нарушение общественного порядка, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантами по делу проходили двое парней 2003 года рождения. Им было предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК.

По материалам дела, 11 августа 2020 года парни находились вблизи одного из супермаркетов Мозыря. Несовершеннолетние вместе с неустановленными при предварительном следствии лицами во время несанкционированного митинга грубо нарушили общественный порядок. "Действовали умышленно, понимая противоправность своих действий и не желая выполнять законные требования представителей власти, в том числе сотрудников ОВД, прекратить несанкционированное массовое мероприятие. Оказали явное неповиновение законным требованиям. Желая оказать противодействие, высказывали угрозы, в том числе оскорбительного характера, призывы к применению насилия в отношении сотрудников ОВД", - сообщили в областном суде.

Парни стали бросать камни в направлении остановки общественного транспорта, где находился спецавтомобиль войсковой части 5525 с военнослужащими, обеспечивавшими охрану общественного порядка. Было повреждено ветровое стекло и кузов автомобиля.

Суд признал молодых людей виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. При отсутствии признаков более тяжкого преступления и на основании ч.1 ст.342 УК каждому назначено наказание в виде лишения свободы на один год.

Согласно ч.ч.1 и 5 ст.78 УК наказание не будут приводить в исполнение, если в течение года испытательного срока молодые люди не совершат новое преступление. Они также должны выполнять возложенные на них обязанности: уведомлять ОВД об изменении места жительства, поездках сроком более одного месяца по личным делам в другую местность, приходить в ОВД по вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни.

Исковое требование прокурора Мозырского района в интересах государства в лице в/ч 5525 о взыскании причиненного ущерба передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-