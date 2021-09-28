В Мозыре вынесли приговор несовершеннолетнему курьеру интернет-магазина наркотиков

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор несовершеннолетнему горожанину по делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался житель Мозыря 2004 года рождения. Ему было выдвинуто обвинение по ч.4 ст.328 УК. Желая подзаработать, он вступил в организованную группу. В интернет-магазине особо опасных психотропов молодой человек был розничным курьером.

"Действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с неустановленными лицами, он 27 апреля в Мозыре приобрел альфа-PVP общей массой не менее 6,3555 г - в крупном размере. Содержимое не менее чем шести свертков сбыл неизвестным. Разместил эти свертки с психотропами в тайниках. Затем подготовил отчет с фото и координатами места расположения. Эту информацию через Telegram отправил неустановленным лицам для дальнейшего сбыта психотропов", - рассказали в суде.

На заседании были озвучены еще факты преступлений. В частности, молодой человек приобрел не менее 20,8479 г мефедрона (также в крупном размере), находившегося не менее чем в 20 свертках. Затем сбыл психотроп, разместив в тайниках.

Парня задержали правоохранители, когда он перевозил на такси из Гомеля в д.Каменка Мозырского района еще одну крупную партию мефедрона (не менее 21,5433 г).

Парень признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере организованной группой. Ему назначено 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Конфискован мобильный телефон курьера.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-