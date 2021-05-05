5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре за августовские беспорядки задержаны 11 человек. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На участников прошлогодних событий вышли сотрудники ГУБОПиК совместно с коллегами из гомельского управления. Спецоперация по их задержанию проводилась 4 мая при силовой поддержке бойцов ОМОН и СОБР.

По словам Ольги Чемодановой, установлено, что вечером 11 августа на бульваре Юности агрессивно настроенные лица распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни. В итоге один сотрудник пострадал, служебные автомобили оказались поврежденными. Останавливать нарушителей пришлось предупредительными выстрелами в воздух.

"Известно, что десять фигурантов (от 18 до 27 лет) входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности. Шестеро из них безработные, еще четверо - судимы за кражи, грабежи, хулиганства и уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. Одному из подозреваемых 54 года, он не входит в группировку", - рассказала пресс-секретарь.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Работа по установлению участников несанкционированных массовых мероприятий, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали противоправные действия в отношении силовиков, продолжается.-0-