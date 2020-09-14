В Мозыре задержали распространителей листовок с данными милиционеров

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали распространителей листовок с данными о 29 милиционерах. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Идейным вдохновителем создания и распространения пасквилей стала 36-летняя жительница Мозырского района. Общаясь в протестных чатах мессенджера Telegram, женщина активно собирала информацию о сотрудниках Мозырского РОВД. Обобщив ее, подготовила макет листовки с личными данными о 29 милиционерах и текстом дискредитирующего содержания", - отметила Ольга Чемоданова.

Распечатала листовки и передала организатору для распространения 19-летняя девушка. Вечером 7 сентября сотрудники милиции задержали 26-летнего и 31-летнего жителей райцентра. Они планировали расклеить листовки по городу ночью 8 сентября. Пресс-секретарь добавила, что все трое исполнителей неработающие.

При обысках изъяли порядка 350 листовок формата А4, а также компьютер и множительную технику.

Все сотрудники ОВД, чьи данные были в листовках, обратились в управление по Гомельской области главного управления собственной безопасности МВД. Проводится проверка.-0-