В Мозыре задержан пьяный бесправник

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пьяный водитель без прав пытался скрыться от ГАИ. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 2 ноября в Мозыре на улице Куйбышева. Инспектор ГАИ потребовал остановиться водителя Volvo, который превысил скорость. Однако тот попытался скрыться. Экипаж ДПС начал преследовать иномарку, вскоре правонарушителя задержали.

В отношении водителя, 20-летнего местного жителя, составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством без права управления, невыполнение требований об остановке, нарушение правил эксплуатации автомобиля. В июле мозырянина лишили права управления.

С начала года в Беларуси ГАИ выявила свыше 40 тыс. бесправников. Они совершили более 200 ДТП, в которых 48 человек погибли и 259 были ранены.

МВД напоминает, что статьей 18.19 КоАП за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, наказываются штрафом от 20 до 50 базовых величин или административным арестом.-0-