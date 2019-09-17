В Мозырском районе на электромонтера упала опора высоковольтной линии - мужчина погиб

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 56-летнего электромонтера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Telegram-канала СК Беларуси.

13 сентября на Мозырском участке буровых работ филиала "Молодечненское управление буровых работ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" при проведении работ разорвался трос, удерживающий устанавливаемую железобетонную опору высоковольтной линии. Опора упала на электромонтера. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи опросили должностных лиц и работников предприятия. Изъята документация, в том числе регламентирующая порядок производства работ. Назначены необходимые исследования для определения причины разрыва троса. К материалам проверки приобщат заключение специального расследования, которое проводит Мозырский межрайотдел областного управления Департамента государственной инспекции труда.-0-