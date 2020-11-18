17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе задержали наркодилера, у которого кроме психотропов нашли оружие. Информацию об этом опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Оперативники наркоконтроля и областного управления КГБ вышли на поставщика зелья после задержания 33-летнего наркопотребителя из Мозыря. У жителя райцентра нашли свертки с амфетамином и марихуаной, которые он хранил в доме и арендуемом гараже.

Выяснилось, что товар приобретен у 46-летнего жителя Мозырского района. "В доме дилера нашли свертки с амфетамином, фасовочные пакеты, электронные весы, а также боевой арсенал - винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье без регистрации, патроны и порох. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Старший фигурант привлекался в 90-х годах к уголовной ответственности за хулиганство и причинение телесных повреждений.-0-