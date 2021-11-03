В Мстиславском районе механизатор похитил с комбайнов 6 аккумуляторов

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе механизатор похитил 6 аккумуляторов с сельхозтехники, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение в милицию поступило от администрации одной из сельскохозяйственных организаций района. С комбайнов, стоявших на машинных дворах в деревнях Подлужье и Селец, пропали аккумуляторные батареи.

Сотрудниками отделения угрозыска и группы БЭП райотдела был установлен подозреваемый. Им оказался 26-летний механизатор сельхозорганизации, житель Мстиславля. Молодой человек на закрепленном тракторе в обеденное время заезжал на территорию машинных дворов, снимал с техники аккумуляторы, вывозил и сбывал сразу же местному жителю. За несколько дней сентября он неоднократно приезжал на мехдворы. Общая сумма ущерба составила более Br1,8 тыс.

Возбуждено уголовное дело.-0-