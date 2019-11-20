В Мстиславском районе на пожаре погибла женщина

20 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе в деревне Каськово на пожаре в частном доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 00.03. Хозяйка дома, женщина 1944 года рождения, проживала одна. Спасти ее не удалось.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены. Причина устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Могилевской области произошло 4 пожара. Сотрудниками МЧС спасен 1 жилой дом и 6 хозяйственных построек. -0-