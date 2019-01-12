В Наровлянском районе у тракториста изъяли 300 л похищенного дизтоплива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые инспекторы милиции в ходе осмотра домовладения тракториста коммунального унитарного предприятия, проживающего в деревне Буда Головчицкая, обнаружили в подвале 300 л окрашенного дизельного топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Фото УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 200 л солярки ему передал брат, который работает водителем в одном из хозяйств. С апреля по май 2018 года он похитил дизтопливо, которое ему выдавалось для заправки личного автомобиля. Брат брал свое авто для подвоза работников предприятия, когда служебный транспорт был на ремонте. Путевые листы никто не вел. Водитель воспользовался этой возможностью, чтобы часть топлива сливать в личные канистры.

Что касается оставшихся 100 л, то владелец пояснил, что приобрел их у неизвестного. Место и время покупки тракторист вспомнить не смог.

Всего изъято 15 полимерных канистр с окрашенным дизельным топливом. Сотрудники милиции Наровлянского РОВД проводят проверочные мероприятия.-0-