7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту задержан иорданец с фальшивым мексиканским паспортом. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером 30 ноября в Национальном аэропорту Минск пограничники задержали мужчину, который прибыл в Беларусь рейсом Дубай - Минск. Для оформления он предъявил паспорт Мексиканских Соединенных Штатов, однако пограничники выявили в нем подделку - страница с установочными данными заменена.

Как выяснилось позже, у мужчины с собой был действительный паспорт гражданина Иордании на его имя. Он прилетел в Беларусь для встречи с родственниками, а поддельный документ предъявил для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом.

За нарушение государственной границы иностранец оштрафован на 10 базовых величин. Сейчас он находится в изоляторе ГУВД Мингорисполкома. "Напоминаем, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы до двух лет", - добавили в ГПК.-0-