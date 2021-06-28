В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детсад

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"27 июня в 21.18 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в городе Несвиже Минской области по ул.Советской, 33. Без водоснабжения оставались 5 многоквартирных и 25 частных жилых домов, общежитие и детский сад", - рассказали в пресс-службе.
Сегодня в 7.40 водоснабжение восстановлено.
В городе Климовичи Могилевской области по ул.Комсомольской, 4 из-за прорыва трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм без водоснабжения оставались 10 многоквартирных жилых домов. Инцидент произошел 27 июня. Сообщение в МЧС поступило в 8.30.
В 13.52 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-