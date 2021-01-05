В Несвиже вынесли приговор местной жительнице за оскорбление милиционера

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Несвижского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 65-летней местной жительницы, которая обвинялась в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что обвиняемая 26 августа с помощью мобильного телефона в чате одной из групп соцсети "Одноклассники" к фотографии сотрудника Светлогорского РОВД в форменном обмундировании, с которым ранее не была знакома, разместила общедоступный для просмотра комментарий оскорбительного содержания. При этом женщина использовала ненормативную лексику для выражения негативной оценки в адрес милиционера.

Обвиняемая раскаялась, свою вину признала в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Несвижского района вынес в отношении местной жительницы обвинительный приговор. Она приговорена к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-