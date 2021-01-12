В Несвижском районе мужчина хотел распилить снаряд и пострадал от взрыва

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе мужчина травмирован взрывом снаряда, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительной информации, в ноябре 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района нашел артиллерийский снаряд. Днем 11 января он принес его на свою работу. При попытке распилить боеприпас произошел взрыв. Мужчина с телесными повреждениями доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа со специалистом Несвижского межрайонного отдела ГКСЭ. Во время осмотра были обнаружены и изъяты осколки артиллерийского снаряда, одежда, режущий инструмент.
По данному факту Несвижским РОСК проводится проверка. Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ, опрошены очевидцы.-0-