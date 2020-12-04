4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Инцидент произошел 3 декабря. "В 8.37 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Новой в агрогородке Заозерье Несвижского района Минской области, принадлежащем гражданину 1962 года рождения. При тушении обнаружена погибшая жена хозяина 1962 года рождения, пенсионерка", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-