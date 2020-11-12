В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства разбоя в Новогрудке. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 11 ноября двое неизвестных мужчин проникли в дом. Они избили палкой 80-летнего хозяина, угрожали ему ножом, требовали от пенсионера деньги. Мужчина был дома вместе с женой. Она успела позвонить сыну, который сообщил о произошедшем в милицию. Услышав телефонный разговор, нападавшие скрылись.

"Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксирована следовая картина. Назначены необходимые исследования. Допрошены пострадавший и свидетели", - отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 207 (разбой) УК. Личности нападавших устанавливаются.-0-