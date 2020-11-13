В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера - подозреваемые задержаны

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны мужчины, подозреваемые в разбойном нападении в Новогрудке. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось, вечером 11 ноября двое неизвестных мужчин проникли в дом. Они избили палкой 80-летнего хозяина, угрожали ему ножом, требовали от пенсионера деньги. Мужчина был дома вместе с женой. Она успела позвонить сыну, который сообщил о произошедшем в милицию. Услышав телефонный разговор, нападавшие скрылись.

Как проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, к преступлению причастны двое местных жителей (им 21 и 22 года). С одним из них накануне познакомилась супруга потерпевшего, когда просила помочь найти ее сына. Женщина, пригласив молодого человека в дом, отблагодарила его за услугу рублем. Гость заметил в комнате сейф и в последующем спланировал нападение.

Меньше чем за сутки оперативники проверили десятки людей, чтобы выйти на подозреваемых. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств разбоя, а фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям.

"Один из задержанных является гражданином другого государства и временно проживает в Новогрудке, работает на предприятии города. Его подельник - безработный житель одной из деревень района. Оба привлекались к уголовной ответственности за кражи", - добавили в МВД.-0-

Фото МВД