В Новогрудском районе нашли пропавшего два дня назад 11-летнего мальчика

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25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе нашли пропавшего два дня назад мальчика. Ребенка вернули родителям, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
11-летний Егор ушел из дому в неизвестном направлении 23 мая. Поиски продолжались два дня. В них участвовали сотрудники Новогрудского РОВД, управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома, спасатели, представители епархии.
Сегодня утром милиционеры обнаружили ребенка в стогу сена в одном из заброшенных строений в полукилометре от дома. Мальчика передали родителям, за его здоровьем наблюдают медики.-0-