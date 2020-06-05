В Новополоцке мужчина мыл окна и выпал с балкона

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке мужчина при мытье балкона выпал с пятого этажа, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек утром 4 июня. Пенсионерка попросила знакомого помочь помыть балкон, так как она боится высоты. Сосед откликнулся на просьбу и вместе со своей подругой пришел на помощь. В процессе работы мужчина 1984 года рождения, держась за оконную раму, высунулся за остекление. Конструкция оказалась непрочной и выпала вместе с ним с пятого этажа. С многочисленными тяжелыми травмами новополочанина госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Новополоцкий ГОВД проводит проверку.-0-