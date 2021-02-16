16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке пьяный мужчина ударил школьника, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Новополоцкий ГОВД обратилась 32-летняя местная жительница и сообщила, что около одного из городских торговых центров неизвестный ударил кулаком в лицо ее 13-летнего сына. Было установлено, что сделал это 20-летний полочанин.

"До этого молодой человек отдыхал в игровом клубе, где распивал спиртное, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, дебошир несколько раз терял равновесие и падал. Каждый раз прохожие помогали ему встать на ноги и пытались помочь дойти до безопасного места. По дороге он встретил подростка, которого внезапно ударил. После этого спокойно отправился на такси домой. Спустя несколько часов он был задержан на рабочем месте. Оказалось, что мужчина уже имел проблемы с законом", - рассказали в УВД.

Действиям злоумышленника дана правовая оценка. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса (хулиганство).-0-