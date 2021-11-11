В Новополоцке пресечена деятельность подпольного покерного клуба

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке пресечена деятельность нелегального покерного клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Сотрудники инспекции МНС по Новополоцку совместно с ОБЭП Новополоцкого ГОВД в ходе контрольных мероприятий выявили субъект хозяйствования, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса без наличия специального разрешения (лицензии). Речь идет об организации и проведении азартных игр в карты с использованием 3 игровых столов. По результатам проверки субъект хозяйствования и его должностные лица привлечены к административной ответственности, доначислен налог на игорный бизнес в размере Br107 тыс.

По данным областной налоговой инспекции, на 1 октября в Витебской области расположено 633 объекта налогообложения налогом на игорный бизнес. В их числе 12 касс букмекерских контор, 20 игровых столов и 601 игровой автомат. Деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляют 20 организаций. За 9 месяцев ими уплачено в бюджет около Br5,8 млн налоговых платежей, в том числе Br2,9 млн налога на игорный бизнес и почти Br2 млн подоходного налога с физических лиц, исчисленный с доходов в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок). Поступления налога на игорный бизнес в бюджет увеличились примерно на 3,7% по сравнению с данными за 9 месяцев 2020 года. Удельный вес этого доходного источника в общем объеме доходов областной казны составляет 0,2%.-0-