В Оршанском районе грузовик смертельно травмировал пенсионерку

23 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель грузового автомобиля в агрогородке Бабиничи Оршанского района двигался задним ходом и наехал на пешехода, женщина погибла, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 22 апреля около 16.00 на ул. Могилевской. Водитель грузового автомобиля "МАЗ" при движении задним ходом на стоянке одного из магазинов наехал на 79-летнюю местную жительницу. В результате ДТП пенсионерка скончалась в машине скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

По факту аварии проводится проверка.-0-