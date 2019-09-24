В Оршанском районе минивэн вылетел на встречку и перевернулся

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанской районе минивэн вылетел на полосу встречного движения и перевернулся, пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 23 сентября около 22.00 вблизи деревни Хлюстино. Машина врезалась в тросовое ограждение, из-за чего ее вынесло на полосу встречного движения. В результате аварии получил травмы пассажир авто, его доставили в больницу. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров не пренебрегать мерами безопасности при движении в автомобиле. Как показывает статистика, тяжесть последствий в ДТП снижается в разы у тех, кто использует ремни безопасности.-0-