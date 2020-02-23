В Оршанском районе три человека пострадали при лобовом столкновении легковушек

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе 22 февраля столкнулись два легковых автомобиля: в ДТП пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 18 часов на шестом км автодороги Орша-Дубровно вблизи деревни Стаховка. "Водитель 2000 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Passat, совершал обгон и не убедился в безопасности маневра. В результате столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane под управлением 67-летнего водителя", - сообщили обстоятельства ДТП в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Оба водителя обошлись без травм, но пострадали 18-летняя пассажир автомобиля Volkswagen и 2 пассажира Renault 1957 и 1980 годов рождения. Более того, молодых девушек пришлось деблокировать с помощью спасателей. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление, снизить скорость движения.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома