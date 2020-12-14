В Оршанском районе в убийстве сына подозревается отец

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 13 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении тела 29-летнего мужчины в деревне Заслоновка Оршанского района. По данным следствия, отец, сын и его сожительница дома распивали спиртное. В какой-то момент между отцом и сыном возник конфликт, в результате которого 62-летний мужчина нанес ему удар ножом, от которого тот скончался на месте происшествия.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований. "Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия", - отметила Оксана Лазько.-0-