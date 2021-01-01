В Орше из-за короткого замыкания гирлянды загорелась квартира

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше короткое замыкание гирлянды на елке стало причиной пожара в квартире, пострадал хозяин, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Утром 1 января в центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде по улице Воз-ан-Влен. Прибыв на место, работники МЧС внутри квартиры, расположенной на 4-м этаже пятиэтажки, обнаружили на кровати хозяина, мужчину 1971 года рождения. Его вынесли на свежий воздух. После осмотра бригадой медиков пострадавшего госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения и ожогом верхних дыхательных путей.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание гирлянды на елке.-0-