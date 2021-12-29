В Орше при пожаре дома погиб мужчина

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении жилья по 4-му переулку 1 Мая поступило 28 декабря в 17.32. Спасатели в коридоре на полу нашли труп хозяина дома с тлеющей на нем одеждой. Мужчине было 59 лет, он нигде не работал и ни с кем не проживал.

Огонь в доме повредил пол, кровать и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-